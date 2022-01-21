Киев, 21 января. Членство Украины в Североатлантическом альянсе является «красной чертой», однако не для России, а для Соединенных Штатов. Так считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Эксперт также отметил, что Москве следует прекратить решать разногласия ближнего зарубежья и контактов с Вашингтоном «дипломатической суетой под ковром». Вместо этого, как считает военкор, нужно прибегнуть к жестким мерам по примеру западных партнеров, которые те используют на протяжении трех десятков лет.

«Украина и постсоветское пространство, которое уже забежало в НАТО — это красная черта, но красная черта Запада. И мы ее оспариваем. Они оспаривают свое право проводить эту красную черту там, где это правильно и нужно. Две противоборствующие стороны вышли на линию фронта, причем без нейтралки», — заявил Дмитрий Стешин.

На сегодняшний день Североатлантический альянс выступает в роли орудия конфронтации, а не стабильности, в чем уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину.