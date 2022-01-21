Группа бойцов элитного военного подразделения Великобритании прибыла на Украину

Лондон, 21 января. Около 30 военнослужащих Армейской бригады специальных операций Великобритании было отправлено на Украину. Об этом пишет Sky News.

Все солдаты относятся к рейнджерскому полку. По официальной версии, они прибыли на территорию Украины как инструкторы.

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — передает источник.

На сайте оборонного ведомства Великобритании указано, что в состав Армейской бригады входит четыре батальона. В их обязанности входит обеспечение безопасности и налаживание взаимодействия с союзниками по всему миру.

Совсем недавно на Украину прибыл отряд специального назначения армии Канады. По мнению российского политолога Евгения Сатановского, это связано с морально-психологической травмой Оттавы после вывода войск из Афганистана.