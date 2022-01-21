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Искрометная шутка Норкина про Вовочку повалила на пол гостей «Места встречи»

  /   Обновлено: 21 января 2022 08:02
Общество
Искрометная шутка Норкина про Вовочку повалила на пол гостей «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 21 января. Свежий выпуск программы «Место встречи» вышел ранее на телеканале НТВ. Завершил его ведущий Андрей Норкин остроумным анекдотом про Вовочку и его первый день в школе.

В эфире программы эксперты затронули тему статуса русского языка на Украине. Вместе с приглашенными гостями они обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане. Обстановка в зале в связи с такой животрепещущей темой была накалена до предела. В частности, жаркие дискуссии вызвала и тема о дискриминации русскоговорящих людей на Украине. Накал страстей решил разрядить Норкин.

«Вовочка пошел в первый класс. Родители его встречают после первого учебного дня. Он выскакивает из школы, бежит радостный, аж волосы торчком, пиджак нараспашку. Подбегает к родителям и говорит: "Вот вы стоите и не знаете ничего… П*****ка (мужской половой орган. — Прим. ред.) не так называется"», — пошутил ведущий.

Подобный анекдот рассмешил как гостей, так и экспертов программы. В зале разразился хохот, что сгладило ситуацию в студии.

Анекдоты от Норкина на «Месте встречи» уже стали традиционным событием. Ранее он пошутил о назойливой любовнице и ее начальнике, что вновь было высоко оценено гостями передачи.

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