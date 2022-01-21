Искрометная шутка Норкина про Вовочку повалила на пол гостей «Места встречи»

Москва, 21 января. Свежий выпуск программы «Место встречи» вышел ранее на телеканале НТВ. Завершил его ведущий Андрей Норкин остроумным анекдотом про Вовочку и его первый день в школе.

В эфире программы эксперты затронули тему статуса русского языка на Украине. Вместе с приглашенными гостями они обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане. Обстановка в зале в связи с такой животрепещущей темой была накалена до предела. В частности, жаркие дискуссии вызвала и тема о дискриминации русскоговорящих людей на Украине. Накал страстей решил разрядить Норкин.

«Вовочка пошел в первый класс. Родители его встречают после первого учебного дня. Он выскакивает из школы, бежит радостный, аж волосы торчком, пиджак нараспашку. Подбегает к родителям и говорит: "Вот вы стоите и не знаете ничего… П*****ка (мужской половой орган. — Прим. ред.) не так называется"», — пошутил ведущий.

Подобный анекдот рассмешил как гостей, так и экспертов программы. В зале разразился хохот, что сгладило ситуацию в студии.

Анекдоты от Норкина на «Месте встречи» уже стали традиционным событием. Ранее он пошутил о назойливой любовнице и ее начальнике, что вновь было высоко оценено гостями передачи.