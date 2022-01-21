Политолог Безпалько спрогнозировал итоги поездки Зеленского в Польшу

Киев, 21 января. Президент Украины Владимир Зеленский привезет из Польши очередную порцию обещаний. Так считает политолог Богдан Безпалько.

Цель визита Зеленского в Варшаву заключается в обсуждении «агрессии» со стороны России. Польша и США имеют схожие интересы в отношении Украины, однако для них она является простой буферной зоной, которую они пытаются сохранить, отметил Безпалько.

«Поляки не могут обещать Зеленскому какую-то существенную помощь ресурсами или вооружением, но они могут пообещать лоббирование Украины в Евросоюзе, НАТО и в ряде других структур, которые Польша пыталась выстраивать на постсоветском пространстве, такие как Люблинский треугольник, предусматривающий создание новой Речи Посполитой», — цитирует политолога издание «Украина.ру».

Польша может вступить в конфронтацию с Россией, если конфликт перерастет в больший масштаб. Однако воевать за украинское руководство Варшава не готова, заключил эксперт.

Самолет с Зеленским приземлился в Польше в минувший четверг. Глава государства уже успел провести встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, который принял его в государственной резиденции «Висла».