Киев, 21 января. Украина не станет частью Североатлантического альянса, поскольку в 2008 году было наложено вето на расширение НАТО на восток. Такое заявление сделал немецкий политолог и журналист Алескандр Рар в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт отметил, что вето было наложено со стороны Германии и Франции. К тому же, отметил Рар, осталось прежним и мнение Берлина насчет поставок вооружения Киеву: власти ФРГ до сих пор выступают категорически против милитаризации бывшей советской республики. В связи с этим заявления всех западных политиков о возможном вливании Киева в Альянс выглядят блефом.

«Нельзя забывать следующее, я пытаюсь всегда россиянам напомнить, что Германия наложила вето в 2008 году вместе с Францией на расширение НАТО на Восток, а именно на принятие туда Украины и Грузии. И она свое вето назад не забирает», — сказал Рар.

На днях глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. В целом журналист Рар оценил визит главы МИД Германии в Москву как прагматичный, разумный и перспективный.