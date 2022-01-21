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Росавиация предупредила перевозчиков о возможных сбоях в работе приборов из-за 5G

  /   Обновлено: 21 января 2022 07:59
Технологии
Росавиация предупредила перевозчиков о возможных сбоях в работе приборов из-за 5G
wikipedia.org  /  Fabian Horst / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 января. Росавиация призвала авиакомпании подготовиться к возможному негативному влиянию сетей 5G на работу приборов в самолетах. В связи с этим перевозчикам поручено провести внеочередное обучение.

На нем будет отработана имитация нестабильной связи. Все возможные проблемы авиакомпании попросили учитывать, а также информировать об этом экипажи. Уведомление уже получили «Аэрофлот», S7, Utair и Red Wings. Об этом передает «Коммерсантъ».

Причиной беспокойства стал факт близости диапазона частот сетей 5G с бортовыми радиовысотометрами. Отмечается, что в теории это может повлиять на их работу. Однако подобных инцидентов ранее не замечали ни американский, ни европейский регуляторы, ни производители воздушных судов.

В «Аэрофлоте» отметили, что пилоты выполняют все рекомендации. При этом каких-либо помех в работе также не фиксировалось.

Тем временем компания «Аэрофлот» вошла в топ-3 самых пунктуальных авиаперевозчиков. Рейтинг составлял британский холдинг Cirium.

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