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Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс предсказал Украине «темные времена»

Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс предсказал Украине «темные времена»
Prt Scr youtube.com  /  Александр Шепс

Москва, 21 января. Украина и дальше будет погружена в нестабильную политическую и экономическую обстановку. Таким прогнозом поделился победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов», эзотерик из Самары Александр Шепс.

Медиум стал известен не только из-за победы в ток-шоу, но и благодаря тому, что предрек Дональду Трампу победу в президентской гонке в США. Также Шепс предсказал участие российского миротворческого контингента в вооруженном конфликте в Сирии.

Российский экстрасенс рекомендовал всерьез воспринять рекомендации медиков и не забывать о профилактике заболеваний. По его словам, в этом году поддержание здоровья станет одной из основных тем.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс предсказал Украине «темные времена»
Федеральное агентство новостей

Также Шепс поделился своим прогнозом относительно будущего Украины. Медиум уверен, что гражданам соседнего государства не стоит уповать на стабилизацию политической и экономической ситуации. Нынешнее правительство будет придерживаться безрассудного курса, приправленного русофобскими настроениями. Вместе с этим Москва будет продолжать работу над налаживанием отношений с Киевом и приложит усилия над мирным разрешением вооруженного конфликта в Донбассе.

Ранее победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа спрогнозировал будущее России на 2022 год. Медиум считает, что РФ двигается правильным путем, выполняя роль миротворца.

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украина предсказание экстрасенс Шепс
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