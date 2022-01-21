Победитель «Битвы экстрасенсов» Шепс предсказал Украине «темные времена»

Москва, 21 января. Украина и дальше будет погружена в нестабильную политическую и экономическую обстановку. Таким прогнозом поделился победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов», эзотерик из Самары Александр Шепс.
Медиум стал известен не только из-за победы в ток-шоу, но и благодаря тому, что предрек Дональду Трампу победу в президентской гонке в США. Также Шепс предсказал участие российского миротворческого контингента в вооруженном конфликте в Сирии.
Российский экстрасенс рекомендовал всерьез воспринять рекомендации медиков и не забывать о профилактике заболеваний. По его словам, в этом году поддержание здоровья станет одной из основных тем.
Также Шепс поделился своим прогнозом относительно будущего Украины. Медиум уверен, что гражданам соседнего государства не стоит уповать на стабилизацию политической и экономической ситуации. Нынешнее правительство будет придерживаться безрассудного курса, приправленного русофобскими настроениями. Вместе с этим Москва будет продолжать работу над налаживанием отношений с Киевом и приложит усилия над мирным разрешением вооруженного конфликта в Донбассе.
Ранее победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа спрогнозировал будущее России на 2022 год. Медиум считает, что РФ двигается правильным путем, выполняя роль миротворца.