Подвал одного из домов в Химках «утонул» в содержимом канализации

Москва, 21 января. Жители ЖК «Город Набережных» пожаловались на то, что их дом затопило содержимым канализации. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте» в местном паблике.

Согласно информации в новости, в подвалах жилищного комплекса бьют фонтаны канализации. Администрация города и «ХимкВодоКанал» на жалобы не реагировали, однако пост в социальной сети привлек их внимание.

«Добрый день. Приносим извинения за доставленные неудобства. Действительно, произошла остановка насоса в канализационной насосной станции у дома 24 корпуса 1 по Набережному проезду. В настоящий момент происходит перелив канализации и подтопление подвала дома», — говорится в сообщении.

Устранением неполадок занялись сотрудники аварийной бригады ОАО «Химкинский водоканал». Сообщалось, что окончены работы в ближайшее время.

Ранее коммунальная авария произошла к Санкт-Петербурге. Там случился прорыв трубы, превративший проезжую часть в грязную реку.