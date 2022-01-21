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Киевские предприятия начали получать инструкции на случай начала войны

  /   Обновлено: 21 января 2022 07:55
Политика
Киевские предприятия начали получать инструкции на случай начала войны
facebook.com  /  @pressjfo.news

Киев, 21 января. Министерство культуры и информационной политики Украины распространяет инструкции на случай начала военных действий. Выдают их функционирующим в Киеве предприятиям, передает «Вести.ua».

Подобные брошюры были разработаны еще в июне прошлого года. Документы содержат 14 страниц и утверждают, что Военные силы Украины защитят народ и "сдержат агрессора".

Жителям страны авторы сборника советуют узнать место ближайшего укрытия, а также запастись водой и едой, подготовить вещи, документы и машину. Кроме того, необходимо найти альтернативные источники тепла и света.

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции "Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны"», — пишет издание.

При возникновении беспорядков власти советуют покинуть район, а также отказаться от наблюдения за боевыми действиями. Рекомендуется не общаться с вооруженными людьми, а также не приближаться к окнам во время выстрелов. Оружие и подозрительные предметы подбирать запрещается. Содержится и требование не надевать камуфляжную форму.

В последнее время Запад и Украина обеспокоены так называемым «сосредоточением войск России у границ с Украиной». Москва же не раз отмечала, что перемещает вооруженные силы на своей территории и угрожать никому не собирается.

Ранее видеобращение о «российской угрозе» выпустил и глава Украины Владимир Зеленский. Жители страны после этого отправились массово скупать продукты.

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украина брошюры инструкции на случай войны киевские предприятия
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