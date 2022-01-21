Прохор Шаляпин впервые рассказал о брачном контракте с умершей Татьяной Дэвис

Москва, 21 января. Информация об отравлении Татьяны Дэвис является несусветной чушью. Об этом заявил певец Прохор Шаляпин, комментируя обвинения в смерти своей супруги.

Бизнесвумен Татьяна Дэвис умерла осенью 2021 года из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Однако до сих пор в адрес Прохора Шаляпина звучат обвинения в смерти жены. Так, недавно злопыхатели в Сети выдвинули версию, что якобы шоумен избавился от богатой супруги, чтобы завладеть солидным наследством. А помощница бизнесвумен Джозефин Куэнджин в эфире программы «На самом деле» на Первом канале и вовсе заявила, что музыкант просил подмешивать Дэвис в еду «пилюли».

Сам Прохор считает все эти заявления не более, чем сплетнями. По его словам, делать такой мерзкий поступок ему не имело никакого смысла, поскольку у них с Дэвис был брачный контракт, передает издание «Собеседник».

«У нас был брачный контракт. То, что было куплено до брака, я и без отравления мог бы не возвращать. Татьяна бы ничего мне не сделала. Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее. Рубить сук, на котором сидишь, – глупо», — подчеркнул артист.

instagram.com / @shalyapin_official

Шаляпин также признался, что у него до сих пор есть неприятный осадок от этой истории с отравлением супруги. При этом певец считает, что «умные люди все прекрасно понимают». Ведь если бы он действительно совершил такое преступление, то давно бы понес наказание.

Недавно помощница Прохора Шаляпина Полина Бардо сообщила, что была в отношениях со звездой, когда тот был в «фиктивном» браке с Татьяной Дэвис. По ее словам, певец обещал ей дорогую квартиру и свадьбу.