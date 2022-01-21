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Аналитик Золотарев: Байден потребовал от Зеленского выполнения Минских соглашений

Политика
Аналитик Золотарев: Байден потребовал от Зеленского выполнения Минских соглашений
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 января. Президент США Джо Байден требует от украинского лидера Владимира Зеленского выполнения Минских соглашений. Об этом заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Он прокомментировал прошедшие переговоры Зеленского с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Последний попытался убедить своего собеседника о необходимости соблюдения договоренностей, однако его слова не возымели силу, передает «Украина.ру».

«Но Байден все равно требует выполнения договоренностей без дальнейшего редактирования и изъятия, как этого требует Россия, и это не нашло понимания у Зеленского. Он дает понять, что Киев к этому подталкивают, но мы на это не пойдем. Между строк читается ответ. Визит Блинкена эффекта не достиг», — заметил аналитик.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины. Киев должен досконально выполнять договоренности, чтобы прекратить войну в Донбассе.

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минские соглашения зеленский байден
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