Киев, 21 января. Президент США Джо Байден требует от украинского лидера Владимира Зеленского выполнения Минских соглашений. Об этом заявил директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Он прокомментировал прошедшие переговоры Зеленского с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Последний попытался убедить своего собеседника о необходимости соблюдения договоренностей, однако его слова не возымели силу, передает «Украина.ру».

«Но Байден все равно требует выполнения договоренностей без дальнейшего редактирования и изъятия, как этого требует Россия, и это не нашло понимания у Зеленского. Он дает понять, что Киев к этому подталкивают, но мы на это не пойдем. Между строк читается ответ. Визит Блинкена эффекта не достиг», — заметил аналитик.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о безальтернативности Минских соглашений для Украины. Киев должен досконально выполнять договоренности, чтобы прекратить войну в Донбассе.