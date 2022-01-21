Кузнецов забил с передачи Овечкина в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном»

Бостон, 21 января. Хоккеисты «Бостон Брюинз» одержали победу над «Вашингтоном Кэпиталз» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в домашнем матче НХЛ. Столичных не спасла от поражения шайба россиянина Евгения Кузнецова, которому ассистировал его соотечественник Александр Овечкин.

За бостонский клуб дубль на свой счет записал Давид Пастрняк (пятая минута, 29-я), по одному разу ворота соперников поразили Патрис Бержерон (50) и Чарли Макэвой (60). За «Кэпиталз» голом на пятой минуте отличился Евгений Кузнецов, а также Ларс Эллер (37) и Никлас Бекстрем (51).

Капитан гостей Александр Овечкин, который на данный момент является лучшим снайпером сезона Национальной хоккейной лиги, записал на свой счет одну результативную передачу. Защитник столичных Дмитрий Орлов не вышел на лед из-за дисквалификации, а вратарь Илья Самсонов провел игру на скамье запасных.