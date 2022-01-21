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Автоэксперт Соловьев предупредил об опасности снега на кузове машины

Общество
Автоэксперт Соловьев предупредил об опасности снега на кузове машины
Невские Новости  /  Александр Берг

Москва, 21 января. Многие водители не находят времени очистить крышу своей машины от снега перед тем, как отправиться в путь. Об опасностях езды с «сугробом» на кузове рассказал автомобильный эксперт Владимир Соловьев.

Есть множество причин, почему нужно полностью очищать машину от снежных завалов. По словам специалиста, при остановке сугроб может упасть на лобовое стекло и закрыть весь обзор, что создаст аварийную ситуацию.

«Машину нужно чистить всегда. Самое главное, что тот сугроб, который остался на крыше, даже при не самой резкой остановке закроет весь обзор, водитель окажется "слепым" на дороге в самый неподходящий момент. Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», — сказал Соловьев в интервью радио Sputnik.

Иногда падающий с автомобиля снег может помешать другим водителям, продолжил эксперт. С кузовов большегрузов и вовсе может сорваться целая льдина. Также скопившийся на крыше снег, по его словам, увеличивает вес автомобиля, что влияет на дополнительный расход топлива, констатировал Соловьев.

Зимний сезон может преподнести много неприятных сюрпризов. Автоэксперт Игорь Боярский посоветовал всем водителям иметь в машине домкрат и цепи, чтобы без особых проблем вытащить свое транспортное средство из снежных завалов.

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Владимир Соловьев снег совет эксперта аварийная ситуация
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