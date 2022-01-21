Солнцев намеренно перепутал Бузову и Волочкову в их день рождения

Москва, 21 января. Поющая телеведущая Ольга Бузова отметила свой день рождения. Об этом сообщил бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев, сопроводив заявление фотографией балерины Анастасии Волочковой.

Две звезды родились в один день с разницей в десять лет. В этом году Бузовой исполнилось 36 лет, а Волочкова отпраздновала 46-летие. Солнцев решил подколоть именинниц и указать на их схожесть.

«Нашей Бузяке (Так назвал Ольгу Бузову Солнцев. — Прим. ФАН) сегодня исполнилось 36 лет», — написал экс-участник «Дома-2».

Солнцев также разместил коллаж из двух фотографий, ан котором запечатлена Волочкова с цветами. Многие пользователи Сети оценили юмор блогера и приняли у него эстафету.

«Ой, что делается то, а, не то Оля Волочкова, не то Настя Бузова», — написал комментатор.

«Тут Волочкака, а не Бузяка, Руся!» — заметил пользователь Сети.

«Что вы накинулись на Оленьку! Оля хорошо выглядит на свои 50!», — иронично отметил юзер.

Pr Scr instagram.com / @solncevrustam_

Солнцев неоднократно заявлял о сходстве Волочковой и Бузовой. Обе звезды ведут себя как несмешные клоуны и терпят над собой насмешки.

Экс-звезда телестройки ранее назвал трагедией то, что происходит с Ольгой Бузовой. Он высказал сожаление, что телеведущая готова пойти на самые разные поступки, чтобы о ней заговорили.