Испанцы захотели попробовать самогон после просмотра советской комедии Гайдая

Москва, 21 января. Жители Испании, которые впервые посмотрели знаменитую советскую комедию Леонида Гайдая «Самогонщики», пришли в восторг от главных героев картины — Труса, Балбеса и Бывалого. Находясь под впечатлением, они попросили прислать им немного самогона на пробу.

Авторы проекта «Вкусовой барьер» на платформе «Яндекс.Дзен» решили провести любопытный эксперимент. Они показали культовую комедию молодым людям и девушкам из Испании, чтобы понаблюдать за их реакцией.

Как выяснилось после просмотра, сюжет про неуклюжих производителей подпольных алкогольных напитков и смелого пса иностранцам вполне понятен. Они также восхитились игрой великих советских актеров — Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Испанцы всерьез переживали за главных героев ленты, ведь по сюжету им пришлось преодолеть массу испытаний. Также их удивила интересная особенность картины — действующие лица не произносят ни слова.

«Это развивает воображение», — отметили испанцы.

Prt Scr youtube.com / Киноконцерн "Мосфильм"

Особенно иностранцам пришелся по душе момент дегустации спиртного: когда у Балбеса покраснел нос, ребята буквально вытирали слезы от смеха, а когда он затем «снял» покраснение молоком, они уже не могли сдержать истерику.

В конце зрители признались, что они с удовольствием бы попробовали самогон. Один из них даже попросил прислать ему «немного» на пробу. На что другой ответил, что хочет получить в подарок билет на самолет в Россию.

Еще один культовый фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» был высоко оценен пользователями сайта IMDb. Они похвалили проработанный сюжет ленты, актерскую игру, а также музыку, которая заставляет зрителей подпевать.