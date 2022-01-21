Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Оттавой» в домашнем матче НХЛ

Питтсбург, 21 января. Клуб «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 6:4 в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. В составе хозяев отличился российский форвард Евгений Малкин.

За «Питтсбург» дубль на свой счет записал Майк Мэтисон (16-я минута, 39-я), еще по одной шайбе забросили Доминик Симон (5), Евгений Малкин (12), Сидни Кросби (32) и Джейк Гюнцель (60). В составе «Оттавы» дважды ворота соперников поразил Джош Норрис (44, 49), по одному голу в копилке Дрейка Батерсона (11) и Тима Штюцле (42).

Российский защитник гостей Артем Зуб не смог отметиться результативными действиями. Финальный свисток арбитра ознаменовал победу «пингвинов» со счетом 6:4 (3:1, 2:0, 1:3).

Тем временем лучшим снайпером текущего сезона НХЛ на данный момент является российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету форварда 27 шайб.