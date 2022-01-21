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Галкин запечатлел гуляющую под снегопадом Пугачеву

Шоу-бизнес
Галкин запечатлел гуляющую под снегопадом Пугачеву
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 21 января. Известная на всю страну певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным устроила прогулку под снегопадом. Кадры с Примадонной юморист опубликовал в своем профиле в Instagram.

Супруги вечером решили пройтись по территории своего замка, несмотря на непогоду. Пугачева предстала в модной белой куртке с капюшоном. Она призналась, что уже очень ждет весны.

«Какая прелесть! Скоро весна! Жарко», — сказала звезда.

Галкин запечатлел гуляющую под снегопадом Пугачеву
Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

Поклонникам понравился образ Примадонны. Они заметили, что в этой верхней одежде Пугачева похожа на Снежную королеву, но только теплую и добрую.

«Какие хорошие эмоции! Действительно, скоро весна», — прокомментировали фанаты.

Алла Пугачева последние годы практически не появляется на публике и большую часть времени проводит дома. Поклонники видят, как живет знаменитость благодаря Максиму Галкину, который активно ведет свой Instagram. Он снимает на видео семейные традиции, праздники, таланты детей.

Ранее Примадонна прогулялась по территории своего замка в образе англичанки. Звезда надела кремовый брючный костюм, галстук, шляпу и солнцезащитные очки.

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снегопад весна пугачева
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