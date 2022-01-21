Бывшему топ-менеджеру ВЭБ Валитову инкриминируют растрату 10 млрд рублей

Москва, 21 января. Бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка Ильгиза Валитова подозревают в краже и растрате 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что Валитова уже объявили в международный розыск. Следствие полагает, что подельниками выступили экс-зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и предприниматель из Хабаровского края Александр Лепихов.

«Ущерб по уголовному делу в отношении Валитова составляет приблизительно 10 млрд рублей, которые он вместе с другими фигурантами, по данным следствия, похитил у кредитной организации. Кроме того, в отношении Анатолия Балло и Александра Лепихова — других фигурантов дела о растрате — материалы дела выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде», — пишет ТАСС.

Главный подозреваемый по делу Валитов успел скрыться от правоохранительных органов за границей. Другие фигуранты дела Балло и Лепихов находятся под стражей в следственном изоляторе и ожидают суда.

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