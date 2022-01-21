Олимпиада в Пекине оказалась под угрозой из-за посылки с «Омикроном» из Канады

Пекин, 21 января. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса был выявлен в Пекине в минувшую субботу. Из-за этого китайские власти могут ужесточить ограничения в стране.

Пациенткой с «Омикроном» стала жительница района Хайдянь. В последние две недели она не покидала город, однако вела активный образ жизни и могла заразить других. Пекинские медики предполагают, что вирус мог попасть в город через посылку. Коробка прилетела из Канады 11 января, успев побывать в США и Гонконге.

Ученые уже взяли пробы с упаковки и отправили их на экспертизу. Результаты последней показали, что на посылке действительно присутствовали частицы омикрон-штамма, пишет «Коммерсантъ».

В следующем месяце в Пекине должны пройти Зимние Олимпийские игры. Они стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Из-за распространения омикрон-штамма власти китайской столицы ужесточают правила въезда в город из других регионов Китая.

Роспотребнадзор ранее подтвердил эффективность российских препаратов от COVID-19 против омикрон-штамма. В настоящее время отечественные ученые изучают вируснейтрализующую способность вакцин.