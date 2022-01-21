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Забавное дипфейк-видео с Путиным в кимоно привело в восторг американских пользователей Сети

Общество
Забавное дипфейк-видео с Путиным в кимоно привело в восторг американских пользователей Сети
Pr Scr You Tube  /  Федерация дзюдо России

Москва, 21 января. Видеоролик с президентом России Владимиром Путиным в кимоно, сделанный на основе технологии дипфейк, обрел большую популярность на Западе.

С помощью новой технологии deepfake создаются забавные видео, в которых у героя меняется лицо. Так, у иностранного поклонника российского лидера есть канал simpleputin, в котором виртуальный Владимир Путин предстает в разных образах. Среди самых популярных есть ролики с танцами президента России на Красной площади, а также видеозапись, где он просит помочь выбрать фильм на вечер.

Особое внимание на Западе привлекла видеозапись, на которой Путин в кимоно, стоя на одной ноге, держит мобильное устройство японскими палочками для еды. При этом российский лидер в это время находится на возвышенности. За последний месяц видео набрало уже более 124 млн просмотров, пишет «Царьград».

В комментариях к публикации в Instagram пользователи восхищаются российским президентом. Многие отметили, что Путин действительно силен физически и духовно, поэтому вполне способен повторить подобный трюк вживую.

«Люди, которые думают, что это фейк — вы глубоко ошибаетесь», — написал один из комментаторов.

«Нет сомнений, он может сделать нечто подобное и в жизни. Настоящий лидер страны», — подчеркнул один из пользователей.

В ночь на 1 января Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к жителям страны, чем восхитил читателей французской газеты Le Figaro. Они остались под впечатлением от слов российского лидера, который «неуклонно защищает интересы своей страны, о чем Франции остается лишь мечтать».

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