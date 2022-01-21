МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по беспорядкам в январе

Нур-Султан, 21 января. Документ, одобренный депутатами Европейского парламента относительно январских несанкционированных протестов, носит предвзятый характер. Об этом заявили в МИД Казахстана.

Дипломатическое ведомство считает, что парламентарии при принятии решения опирались на необъективные выводы и источники информации. МИД также считает неприемлемым одобрение такой резолюции до того, как власти завершили официальное расследование.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — указали в ведомстве.

Недавно жители республики потребовали снять статус неприкосновенности с бывшего национального лидера Нурсултана Назарбаева. Уточняется, что недовольные даже создали соответствующую петицию.