Надымская прокуратура: услуги ЖКХ можно не оплачивать в случае длительного отъезда

Салехард, 21 января. Коммунальные услуги можно не оплачивать в том случае, если абонент некоторое время находится в отъезде. Об этом рассказали представители Надымской прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Под эту категорию попадают абоненты, которые не жили дома пять и более дней. Однако сотрудники прокуратуры уточнили, что речь идет только о владельцах домов, которые нельзя оборудовать приборами учета по техническим причинам, пишет «Ямал-Медиа».

«Для перерасчета следует обратиться в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или в ресурсоснабжающую организацию и к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами», — сообщили в прокуратуре.

Недавно правительство ЯНАО приняло решение возложить экологический мониторинг на сотрудников коммунальных служб. Работники ЖКС уже начали проходить профильную подготовку.