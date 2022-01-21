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Молодой муж Кудрявцевой подколол телеведущую шуткой о возрасте
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Молодой муж Кудрявцевой подколол телеведущую шуткой о возрасте

Шоу-бизнес
Молодой муж Кудрявцевой подколол телеведущую шуткой о возрасте
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Москва, 21 января. Забавный инцидент произошел с супругами Лерой Кудрявцевой и Игорем Макаровым во время катания на коньках. Хоккеист шутливо намекнул на возраст телеведущей.

Звездная семья вместе с трехлетней дочкой провели время на катке. Родители учили ребенка кататься на коньках. Молодой отец катал девочку на руках и нежно держал ее за руку, когда та делала первые шаги на льду. Кудрявцева в зеленом пуховике в это время вспоминала движения из фигурного катания.

«Сколько лет я на коньках не стояла?» — задала риторический вопрос телеведущая.

Супруг все же решил на него ответить и заявил, что с последнего катания, должно быть, прошло лет 40. Кудрявцева возмутилась такой наглости и показала мужу неприличный жест. После этого пара дружно рассмеялась и продолжила развлекаться.

Молодой муж Кудрявцевой подколол телеведущую шуткой о возрасте
Pr Scr instagram.com / @leratv

Разница в возрасте Кудрявцевой и Макарова составляет 16 лет. Недавно знаменитой телеведущей исполнилось 50 лет, однако она совершенно не выглядит на свои года. Звезда всегда в тренде, по-молодежному одевается и прекрасно выглядит.

Лера Кудрявцева ранее показала свою трехлетнюю дочь. Она запечатлела «Марию Игоревну» во время игры на пляже в Дубае.

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лера кудрявцева муж шутка возраст игорь макаров
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