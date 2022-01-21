Астрологи перечислили пять знаков зодиака, которым 21 января стоит держать себя в руках

Москва, 21 января. Последняя пятница января может принести различным знакам зодиака как успех и удачу, так и горе разочарований. Астрологи рекомендовали некоторым представителям зодиакального круга 21 января держать свои эмоции в кулаке.

Холерики Овны могут поплатиться за свою чрезмерную эмоциональность. В этот день им стоит сдержаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим свое нелицеприятное мнение о них. При этом держать себя в руках будет трудно — обстоятельства обещают провоцировать на злость.

Тельцу в этот день советуют не становиться стороной спора или конфликта. Не стоит даже примерять на себя роль судьи. Возможно, сегодня этот знак зодиака будет резким и категоричным, но любые дерзкие высказывания могут сильно навредить Тельцам, поэтому лучше держать рот на замке.

Родным Близнецов этот представитель зодиакального круга покажется настоящим домашним тираном. Астрологи советуют не нагнетать на близких людей, особенно, если между домочадцами накопились проблемы. Сегодня Близнецы могут попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно проявить дипломатический подход.

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Рак может стать объектом злостной критики. Однако обижаться и злиться не стоит — нужно либо пропустить ворчание мимо ушей, либо перевести тему разговора.

Весы будут раздражаться из-за каждого пустяка. При этом обстоятельства будут складываться так, что недовольство станет оправданным. В некоторые моменты этому знаку покажется, что контроль ситуации потерян и нужно срочно предпринимать решительные действия. Но в этом случае астрологи советуют выбрать иной метод — расслабиться, проявить гибкость и смириться с неприятностями.

При этом в наступившем году судьба подготовила для каждого из знаков зодиака перемены в жизни. Людям стоит проявить терпение, самообладание, которые и будут творить чудеса весь год.