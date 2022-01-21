Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 07:21
07:20
Общество
Испанцы захотели попробовать самогон после просмотра советской комедии Гайдая
07:20
Спорт
Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Оттавой» в домашнем матче НХЛ
07:19
Шоу-бизнес
Галкин запечатлел гуляющую под снегопадом Пугачеву
07:18
Происшествия
Бывшему топ-менеджеру ВЭБ Валитову инкриминируют растрату 10 млрд рублей
07:02
Общество
Олимпиада в Пекине оказалась под угрозой из-за посылки с «Омикроном» из Канады
07:02
Общество
Забавное дипфейк-видео с Путиным в кимоно привело в восторг американских пользователей Сети
07:00
Политика
МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по беспорядкам в январе
06:55
Общество
Надымская прокуратура: услуги ЖКХ можно не оплачивать в случае длительного отъезда
06:47
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом зарегистрирован в Хабаровске
06:43
Шоу-бизнес
Молодой муж Кудрявцевой подколол телеведущую шуткой о возрасте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Time проиллюстрировал год президентства Байдена на своей обложке

Политика
Time проиллюстрировал год президентства Байдена на своей обложке
Global Look Press  /  Melina Mara - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 21 января. Американский журнал Time посвятил обложку своего номера первому году нахождения Джо Байдена на посту президента США. Ее изображение появилось на странице издания в Twitter.

Авторы обложки изобразили Байдена за столом в Овальном кабинете. Взгляд главы государства направлен вверх, откуда из темных туч на него льется дождь. Вода при этом попадает на рабочий стол президента, который завален папками с надписями «Инфляция», «Путин», инициатива Build Back Better, «Избирательные права» и «Трамп-2024».

За спиной Байдена можно рассмотреть картонные коробки с экспресс-тестами на COVID-19. А в правом нижнем углу красуется надпись «Первый год». Свою публикацию журнал сопроводил статьей «Администрация Байдена сбилась с пути».

Байден стал президентом США с одним из самых низких рейтингов одобрения работы за всю историю страны. Хуже него были только два американских лидера, среди которых Рональд Рейган и Дональд Трамп.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Time проиллюстрировал год президентства Байдена на своей обложке
сша байден time
Комментировать