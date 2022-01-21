Time проиллюстрировал год президентства Байдена на своей обложке

Вашингтон, 21 января. Американский журнал Time посвятил обложку своего номера первому году нахождения Джо Байдена на посту президента США. Ее изображение появилось на странице издания в Twitter.

Авторы обложки изобразили Байдена за столом в Овальном кабинете. Взгляд главы государства направлен вверх, откуда из темных туч на него льется дождь. Вода при этом попадает на рабочий стол президента, который завален папками с надписями «Инфляция», «Путин», инициатива Build Back Better, «Избирательные права» и «Трамп-2024».

За спиной Байдена можно рассмотреть картонные коробки с экспресс-тестами на COVID-19. А в правом нижнем углу красуется надпись «Первый год». Свою публикацию журнал сопроводил статьей «Администрация Байдена сбилась с пути».

Байден стал президентом США с одним из самых низких рейтингов одобрения работы за всю историю страны. Хуже него были только два американских лидера, среди которых Рональд Рейган и Дональд Трамп.