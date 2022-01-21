Сотрудники БДТ им.Товстоногова рассказали о самочувствии больного COVID-19 Басилашвили

Москва, 21 января. Легенда отечественного кинематографа Олег Басилашвили повторно заразился коронавирусом. Сотрудники БДТ им.Товстоногова, где служит актер, рассказали о самочувствии народного артиста СССР.

Олег Валерианович находится на лечении дома. По словам работников театра, никаких симптомов заболевания у звезды «Служебного романа» нет.

«Тест на коронавирус у Олега Валериановича действительно положительный, но сейчас он чувствует себя хорошо, никаких симптомов нет», — цитирует ТАСС пресс-службу БДТ.

Также в театре сообщили, что настроение у народного артиста оптимистичное, он планирует выйти на сцену уже в феврале в спектакле «Лето одного года». Сотрудники БДТ отметили, что предварительно артист обязательно сделает все необходимые тесты.

Первый раз Басилашвили заразился коронавирусом в январе 2021 года. Его госпитализировали в одну из больниц Петербурга, но уже через неделю он вернулся домой, где продолжил лечение. О повторном заболевании COVID-19 актера стало известно накануне. Легендарному актеру 87 лет.