Посол Антонов обвинил США в некомпетентности по диалогу о гарантиях безопасности в Европе

Вашингтон, 21 января. Вашингтон продолжает бросаться голословными обвинениями о грядущем «вторжении» России на Украину и в кампании по дезинформации относительно ситуации в соседнем государстве. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, американская сторона пытается свести на нет те небольшие результаты, которые были достигнуты во время предыдущих переговоров. Об этом свидетельствуют опубликованные документы, в которых предпринята попытка изобличить российские власти и государственные СМИ.

«Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их "мифами российской пропаганды"», — заявил Антонов.

Дипломат добавил, что от действий США складывается впечатление, что Вашингтон заранее готовится, чтобы подвести дискуссию о гарантиях безопасности к «пресловутой "российской агрессии"».

Антонов отметил, что на данном этапе принципиальных договоренностей по гарантиям безопасности в Европе достигнуто не было. Продолжение диалога будет зависеть от ответов на предложения Москвы, заявил он.