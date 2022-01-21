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Посол Антонов обвинил США в некомпетентности по диалогу о гарантиях безопасности в Европе

  /   Обновлено: 21 января 2022 06:25
Политика
Посол Антонов обвинил США в некомпетентности по диалогу о гарантиях безопасности в Европе
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 21 января. Вашингтон продолжает бросаться голословными обвинениями о грядущем «вторжении» России на Украину и в кампании по дезинформации относительно ситуации в соседнем государстве. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, американская сторона пытается свести на нет те небольшие результаты, которые были достигнуты во время предыдущих переговоров. Об этом свидетельствуют опубликованные документы, в которых предпринята попытка изобличить российские власти и государственные СМИ.

«Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их "мифами российской пропаганды"», — заявил Антонов.

Дипломат добавил, что от действий США складывается впечатление, что Вашингтон заранее готовится, чтобы подвести дискуссию о гарантиях безопасности к «пресловутой "российской агрессии"».

Антонов отметил, что на данном этапе принципиальных договоренностей по гарантиям безопасности в Европе достигнуто не было. Продолжение диалога будет зависеть от ответов на предложения Москвы, заявил он.

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Все новости / Политика / Посол Антонов обвинил США в некомпетентности по диалогу о гарантиях безопасности в Европе
Анатолий Антонов агрессия россия и сша гарантии безопасности ситуация на украине
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