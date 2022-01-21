Автоэксперт Боярский: домкрат и цепи помогут вызволить машину из «снежной ловушки»

Москва, 21 января. Зима может принести много неприятностей для всех автолюбителей. Как выбраться из снега при необходимости, рассказал директор по сервису группы «Авилон» Игорь Боярский.

Прежде всего необходимо оснастить машину шипованными колесами, отметил эксперт. Не стоит забывать и про набор инструментов — лопата, домкрат, трос и антипробуксовочные цепи обязательные его составляющие. Именно они помогут вызволить машину из «снежной ловушки». Об этом передает агентство «Прайм».

«Если у вас машина "села" на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять ее. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нем. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат, поднять колесо, и уже после что-то подложить под само колесо», — объяснил Боярский.

Антипробуксовочные цепи лучше надевать заранее, отметил эксперт. Это будет сделать гораздо сложнее, если машина уже застряла. При этом стоит помнить, что строго воспрещается буксовать, иначе автомобиль будет закопан еще глубже.

Автоэксперт Валерий Жар ранее дал еще один совет на зиму. По его словам, крайне важно поддерживать оптимальное давление в шинах.