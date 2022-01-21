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Садальский рассекретил название любимого парфюма Путина

  /   Обновлено: 21 января 2022 06:12
Общество
Садальский рассекретил название любимого парфюма Путина
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 21 января. Президент России Владимир Путин может предпочитать парфюм Traditional от британского бренда Hugh Parsons. Флакон в 100 миллилитров такого аромата стоит примерно 10 тысяч рублей.

Официальной информации о любимом аромате главы государства нет. Однако, считает актер Станислав Садальский, речь может идти о духах Traditional Hugh Parsons. Свое предположение артист основывает на словах владелицы компании Parfum Selective Татьяны Кирилловской.

«Вот, что интересно, любимый аромат Путина официально никогда не назывался, но парфюмер утверждает, что наш вождь пользуется этим, что на фото. Кирилловская называет этот запах ароматом ответственности, впрочем, не будем выдавать все секреты», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Traditional Hugh Parsons относится к группе цитрусовых фужерных ароматов и производится с 1998 года. Его верхние ноты составляют лимон, мандарин, смородиновые почки и зеленые листья.

Интересную историю с парфюмом ранее поведал певец Николай Басков. Он вспомнил, как во времена СССР подпольно продавал одеколон актеру Александру Абдулову.

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путин садальский парфюм
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