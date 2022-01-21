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Следственный комитет заинтересовался гибелью семи рожениц в белгородском госпитале

Происшествия
Следственный комитет заинтересовался гибелью семи рожениц в белгородском госпитале
Следственный комитет по Калининградской области

Белгород, 21 января. Следователи организовали проверку в связи с публикацией в СМИ информации о гибели семи беременных женщин и младенцев в больнице Белгородской области. Соответствующая информация приведена на портале управления СК РФ по региону.

Накануне следователи проводили мониторинг публикаций интернет-изданий и наткнулись на публикацию, что в Шебекинской центральной районной больнице скончались несколько рожениц и младенцев. Как выяснилось позже, с прошлого года медучреждение перепрофилировали в единственный на всю Белгородскую область ковид-центр для беременных женщин.

«Следственным отделом по Шебекинскому району по публикации в средствах массовой информации организовано проведение доследственной проверки по фактам гибели в больнице беременных женщин и младенцев», — следует из сообщения СКР.

За год в больнице умирали как беременные, так и новорожденные. В связи со смертью в октябре 2021 года двух рожениц и новорожденного (из указанных семи женщин) инициировано проведение доследственных проверок.

Накануне под Белгородом задержали супругов по подозрению в изнасиловании своих детей. Мужчине и женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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бастрыкин следственный комитет белгородская область
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