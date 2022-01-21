Бабкина поздравила Аллегрову с 70-летием и показала архивное фото певицы без пластики

Москва, 21 января. Народная артистка России Ирина Аллегрова 20 января отпраздновала 70-летний юбилей. Певица Надежда Бабкина решила поздравить свою коллегу по сцене оригинальным способом, пишет WMJ.ru.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте соответствующий пост с раритетной фотографией. На ней изображены молодые певицы, без пластических операций и подтяжек, а также написаны теплые пожелания.

«Сегодня отмечает юбилей Ирочка Аллегрова — певица, которую я очень люблю. Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с четким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго. С днем рождения! Живи долго и радуй нас своим творчеством еще много-много лет!» — написала Бабкина.

Pr Scr instagram.com / ngbabkina

Кадры минувших лет восхитили поклонников. Они присоединились к поздравлениям и отметили естественную красоту народных артисток России.

«Неподвластны годы ей! С днем рождения!», — написала одна из поклонниц. «Естественность и никакой пластики!» — добавила другая.

Сама Аллегрова предпочла отказаться от торжественных мероприятий и решила отметить праздник в ограниченном кругу близких людей. Ранее она отменила все концерты из-за пандемии коронавируса и заявила, что не хочет рисковать здоровьем поклонников, передает «Царьград».

Также с юбилеем Аллегрову поздравила певица и писательница Наталья Штурм. Она отметила внешние данные народной артистки и заявила, что цифра в паспорте не имеет значение.