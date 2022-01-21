Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 07:21
07:20
Общество
Испанцы захотели попробовать самогон после просмотра советской комедии Гайдая
07:20
Спорт
Малкин поучаствовал в победе «Питтсбурга» над «Оттавой» в домашнем матче НХЛ
07:19
Шоу-бизнес
Галкин запечатлел гуляющую под снегопадом Пугачеву
07:18
Происшествия
Бывшему топ-менеджеру ВЭБ Валитову инкриминируют растрату 10 млрд рублей
07:02
Общество
Олимпиада в Пекине оказалась под угрозой из-за посылки с «Омикроном» из Канады
07:02
Общество
Забавное дипфейк-видео с Путиным в кимоно привело в восторг американских пользователей Сети
07:00
Политика
МИД Казахстана назвал предвзятой резолюцию Европарламента по беспорядкам в январе
06:55
Общество
Надымская прокуратура: услуги ЖКХ можно не оплачивать в случае длительного отъезда
06:47
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом зарегистрирован в Хабаровске
06:43
Шоу-бизнес
Молодой муж Кудрявцевой подколол телеведущую шуткой о возрасте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бабкина поздравила Аллегрову с 70-летием и показала архивное фото певицы без пластики

Шоу-бизнес
Бабкина поздравила Аллегрову с 70-летием и показала архивное фото певицы без пластики
facebook.com  /  Ирина Аллегрова

Москва, 21 января. Народная артистка России Ирина Аллегрова 20 января отпраздновала 70-летний юбилей. Певица Надежда Бабкина решила поздравить свою коллегу по сцене оригинальным способом, пишет WMJ.ru.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте соответствующий пост с раритетной фотографией. На ней изображены молодые певицы, без пластических операций и подтяжек, а также написаны теплые пожелания.

«Сегодня отмечает юбилей Ирочка Аллегрова — певица, которую я очень люблю. Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с четким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго. С днем рождения! Живи долго и радуй нас своим творчеством еще много-много лет!» — написала Бабкина.

Бабкина поздравила Аллегрову с 70-летием и показала архивное фото певицы без пластики
Pr Scr instagram.com / ngbabkina

Кадры минувших лет восхитили поклонников. Они присоединились к поздравлениям и отметили естественную красоту народных артисток России.

«Неподвластны годы ей! С днем рождения!», — написала одна из поклонниц.

«Естественность и никакой пластики!» — добавила другая.

Сама Аллегрова предпочла отказаться от торжественных мероприятий и решила отметить праздник в ограниченном кругу близких людей. Ранее она отменила все концерты из-за пандемии коронавируса и заявила, что не хочет рисковать здоровьем поклонников, передает «Царьград».

Также с юбилеем Аллегрову поздравила певица и писательница Наталья Штурм. Она отметила внешние данные народной артистки и заявила, что цифра в паспорте не имеет значение.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бабкина поздравила Аллегрову с 70-летием и показала архивное фото певицы без пластики
юбилей ирина аллегрова надежда бабкина
Комментировать