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Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем после года брака

  /   Обновлено: 21 января 2022 05:59
Шоу-бизнес
Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем после года брака
wikipedia.org  /  TonyTheTiger / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 21 января. Американская актриса Памела Андерсон начала бракоразводный процесс со своим мужем, телохранителем Дэном Хейхерстом. Для звезды это уже пятый по счету брак, передает Rolling Stone.

Официальный союз продержался чуть более 12 месяцев — свадьбу пара сыграла в декабре 2020 года. По данным источника издания, Андерсон и Хейхерст уже живут в отдельных домах. Причиной развода при этом называется «исчерпавший отношения пандемический вихрь».

Памела и Дэн начали встречаться во время карантина. Тогда актриса развелась с прошлым супругом, магнатом Джоном Питерсом, лишь семь месяцев назад. С новый бойфрендом они казались неразлучны, поэтому и приняли столь скорое решение о свадьбе.

Отмечается, что бывшая сожительница Дэна обвинила Андерсон в разрушении семьи. По ее словам, Хейхерст изменил ей с Памелой после пяти лет отношений и двух совместных детей.

По мотивам отношений актрисы с музыкантом Томми Ли — первым мужем актрисы — в скором времени выпустят сериал. Ранее был опубликован кадр с актрисой, исполнившей роль Памелы.

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Все новости / Шоу-бизнес / Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем после года брака
памела андерсон развод дэн хейхерст пятый брак
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