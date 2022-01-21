Емелин день: почему 21 января можно не бояться болезней

Москва, 21 января. Православные верующие 21 января отмечают Емелин день. В этот праздник стоит придерживаться некоторых правил и традиций.

Предки верили, что в этот день стоит ждать прихода метелей, вьюг и буранов. Именно поэтому праздник получил название Емельян — накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние.

Считалось, что именно 21 января заболеть нестрашно. Любой простуженный, согласно народным поверьям, очень быстро идет на поправку, и потом долгое время будет неуязвим перед болезнями.

В это время верующие окончательно прощались со Святками. До обеда работать не рекомендуется, лучше браться за дела во второй половине дня. Утром нужно посвятить близким и друзьям. Поощряется хождение в гости, долгие посиделки за столом и рассказывание интересных историй. Отсюда и пошла поговорка: «Мели Емеля, твоя неделя».

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Однако погода 21 января может сыграть злую шутку с теми, кто отправляется в долгую дорогу. Лучше отложить поездку на другой день, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.

Но, если ориентироваться на прогнозы синоптиков, в этом году Емелин день в большинстве регионов России будет безветренным. Жителей страны ожидает долгожданное потепление.