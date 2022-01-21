Немецкий политик Швезиг: Германия срочно нуждается в «Северном потоке — 2»

Берлин, 21 января. Российский газ поможет Германии перейти к возобновляемым источникам энергии. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Она выступила за скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Для этого властям ФРГ необходимо сосредоточиться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией».

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море... Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — пояснила Швезиг.

«Северный поток — 2» полностью достроен и готов к запуску. Для старта необходимо пройти процедуру сертификации, которую активно затягивает Запад. Россию вынудили создать дочернюю компанию Nord Stream 2 AG в Германии.