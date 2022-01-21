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Продолжительность нового «Бэтмена» с Паттинсоном может достигнуть трех часов

  /   Обновлено: 21 января 2022 05:30
Общество
Продолжительность нового «Бэтмена» с Паттинсоном может достигнуть трех часов
Кадр из фильма «Бэтмен»

Лос-Анджелес, 21 января. Фильм «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза будет длиться 2 часа 55 минут, что станет самым долгим хронометражем среди всех кинокартин о страже Готэма. Об этом пишет THR со ссылкой на источник в компании Warner Bros.

Без учета титров продолжительность фильма составит 2 часа 47 минут. Прошлый рекорд по хронометражу принадлежал картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды» режиссера Кристофера Нолана (2 часа 45 минут), где главную роль сыграл Кристиан Бэйл.

Премьера «Бэтмена» в России запланирована на 3 марта 2022 года. Роль супергероя в костюме летучей мыши исполнил Роберт Паттинсон. Также в фильме снялись Зои Кравиц, Пол Дано и Колин Фаррелл.

Картина Ривза получила рейтинг PG-13. Это означает, что на фильм установлен возрастной цензор. Из-за сцен жестокости, насилия и нецензурной брани детям до 13 лет не рекомендуется его просмотр. Ожидается, что в России фильм получит рейтинг 16+.

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