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Вещества из организма морского окуня могут помочь в борьбе с супербактериями

Наука
Вещества из организма морского окуня могут помочь в борьбе с супербактериями
ТАСС  /  Cristian Umili

Москва, 21 января. Побороть бактерии с устойчивостью к антибиотикам могут помочь вещества, которые вырабатываются организмом оранжево-пятнистого морского окуня.

Исследование на соответствующую тему провели ученые Ставропольского государственного медицинского университета. Они внимательно изучили активность пептида Epi-1, вырабатываемого клетками морского окуня, а также его совместимость с hBD-3, который вырабатывается эпителиальными клетками человека, передают «Известия». Ученые заразили смертельной дозой бактерий мышей и ввели им пептиды в разных комбинациях.

«Перед нами стояла задача оценить, как работает комбинация "пептид человека+антибиотик" в сравнении с hBD-3 в монотерапии (когда применяют только одно лекарство. — Прим. ФАН), антибиотиком в монотерапии и комбинацией двух пептидов — из окуней и человека», — пояснил ученый Альберт Болатчиев.

Через пять суток в контрольной группе скончались все животные, та же участь коснулась мышей, которые получали один лишь антибиотик. Среди испытуемых, получивших однократную инъекцию hBD-3, выживаемость составила 63%. Чуть больше мышей остались живы за счет одновременного введения веществ из организма человека и рыб, а также при использовании сочетания пептида и антибиотика.

Пермские химики ранее предложили новый способ лечения туберкулеза. Они пришли к выводу, что вещество DMNP мешает бактериальным клеткам перейти в состояние, которое ответственно за толерантность к лекарствам.

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медицина бактерии антибиотики
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