Два стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели над Ледовитым океаном и Белым морем

Москва, 21 января. Дальнемагистральные стратегические сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 совершили 13-ти часовой перелет через Ледовитый океан. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Ракетоносцы также пролетели над Баренцевым и Белым морем, в воздухе над которыми совершили дозаправку. Уточняется, что совершенный перелет был плановым учебным маневром.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов», — указали в Минобороны РФ.

Недавно китайские авторы журнала Sohu пришли в восторг от тренировочного полета бомбардировщика Ту-160 из новейшей партии. Аналитики уверены, что демонстрация дальнемагистральных стратегических бомбардировщиком является ответом России на ультимативную риторику Запада.