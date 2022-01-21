Традиционная баня и толпа папарацци: Волочкова устроила грандиозную вечеринку в честь 46-летия

Москва, 21 января. Российская балерина, танцовщица, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова с размахом отметила день рождения. Она отпраздновала 46-летие в кругу близких друзей и толпы журналистов.

В честь торжества светская львица решила порадовать не только себя, но и любимых поклонников. В своих соцсетях она опубликовала архивные снимки и ролики, на которых можно было заметить, как она делала первые шаги на сцене. В одном из своих постов она указала, что «точно знает, что родилась 20 января не зря».

Не обошлось и без любимого развлечения Волочковой — бани. Известно, что экс-прима Большого театра любит париться, а после окунаться в ледяную воду, что она уже неоднократно демонстрировала в Сети. Ранним утром в день рождения звезда выбежала на улицу в полотенце, разбила топором лед, а затем уже «вошла» ледяную купель, поспешив сообщить своей аудитории, что отметит праздник скромно.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

После ритуала она в компании со своим возлюбленным Сергеем отправилась в ресторан, где с нетерпением ждала приглашенных гостей. Однако папарацци на мероприятии оказалось куда больше. Среди присутствующих знаменитостей были замечены Никита Джигурда, Эвелина Бледанс, Катя Лель, Алла Довлатова и Андрей Ковалев.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Поздравления в адрес балерины сыпались буквально отовсюду. Сотрудники спа-отеля, в котором Волочкова часто отдыхает, не остались в стороне. Они подарили артистке торт, при этом уточнив у нее, сколько ей исполнилось лет.

«Это ж тебе сколько? 56 лет!» — задались вопросом сотрудники.

«Какие 56?» — в шутку возмутилась Волочкова.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Что необычно для праздников звезд, именинный торт оказался не самым грандиозным — клубника, голубика, фейерверки и всего три свечки. Однако ни гостей, ни саму виновницу торжества это ничуть не смутило.

«Ну, красиво, правда?» — говорила Волочкова, задувая свечки.

Что касается образа для дня рождения, то здесь Волочкова не смогла заинтриговать публику. Для праздника в ресторане она выбрала серебристое полупрозрачное платье, однако фанаты и гости вечера все равно были в восторге.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

К слову, праздничное торжество звезды отечественного шоу-бизнеса могло и вовсе не состояться. Накануне, возвращающаяся из отпуска на Мальдивах Волочкова, устроила на борту самолета скандал. По словам сотрудников авиакомпании, балерину попросили надеть маску, но она отказалась. После приземления в столице звезду встретила полиция.