The Spectator: Германия может встать на сторону России в случае полномасштабного конфликта

Берлин, 21 января. Отношения России и западных стран продолжают осложняться на фоне сообщений о «вторжении» Москвы в Киев. Однако в случае начала конфликта Германия может встать на сторону РФ, считает аналитик Вольфганг Мюнхау.

В статье для журнала The Spectator он отметил, что ФРГ и Россия сформировали тесные связи, что подтверждается строительством «Северного потока — 2». Трубопровод пользуется активной поддержкой Берлина, который также осуждает инициативы по блокировке проекта от западных стран. Это позволяет говорить, что если Германия не выберет нейтралитет, то поддержит Россию. Перевод статьи передает «ПолитРоссия».

«Для Владимира Путина не было бы иррациональным делать ставку на то, что он сможет рассчитывать на нейтралитет Германии — или даже на поддержку», — заявил Мюнхау.

Аналитик также добавил, что США посылают России важный сигнал. По его мнению, Вашингтон не смог принять решение относительно ограничений по «СП-2» из страха испортить отношения с Берлином, а это уже, в том числе, указывает на то, что Запад признает зоной российского влияния Украину и Беларусь.

В последнее время в сторону России звучат обвинения в так называемой «агрессии» по отношению к Украине. Москва подобные заявления не раз отрицала, отмечая, что используются они с целью размещения войск НАТО у рубежей государства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее отметила желание выстраивать стабильные отношения с Россией. По ее словам, страны имеют длинный список тем для обсуждения.