Посол России в Канаде Степанов усомнился в эффективности санкций Оттавы против Москвы

Оттава, 21 января. Правительству России не страшны ограничительные меры Канады, так как они не смогут навредить стране. Такое мнение выразил посол Москвы в Оттаве Олег Степанов.

Так дипломат прокомментировал слова главы канадского МИД Мелани Жоли, которая пригрозила рестрикциями из-за ситуации на украинско-российской границе. Он также уточнил, что экономические ограничения больше не волнуют никого в Правительстве России.

«Мы считаем, что санкции никогда не работают и никогда не будут работать в отношении такой страны, как Россия... Откровенно говоря, в правительстве России никого больше не волнуют западные санкции, так как они не работают, они не кусают и не оказывают никакого существенного влияния (на российскую экономику — Прим. ФАН)», — сообщил Степанов.

Ранее о санкциях высказался коллега Степанова, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Дипломат заявил, что ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы демонстрируют неспособность американской стороны вести аргументированный диалог.