Экс-замминистра транспорта России Токарев нанес ущерб бюджету более чем на 500 млн рублей

Москва, 21 января. Бывший заместитель министра транспорта России Владимир Токарев вместе с соучастниками нанес федеральному бюджету ущерб более чем на 500 миллионов рублей. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что занимая пост заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» в период с 2016 по 2018 годы, Токарев незаконными методами осваивал бюджетные средства. В преступной схеме также было замешано ООО «Главстройинвест» и другие юридические лица.

«Ущерб — 500 миллионов, даже больше», — сообщил источник в ходе беседы с РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ провели операцию в результате которой был взят под стражу бывший заместитель начальника Следственного комитета России в Хакасии Вячеслав Павлин. Задержанного ранее уволили с громким скандалом в связи с мошенничеством.