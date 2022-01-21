Читатели болгарского издания Dnes.Dir опровергли слухи о приближающейся мировой войне

София, 21 января. Ни одна из крупных мировых держав и организаций не желает вступать в войну, поэтому полномасштабных боевых действий не будет. Об этом заявили читатели болгарского издания Dnes.Dir.

Они раскритиковали слова юриста, писателя и преподавателя Васила Георгиева о напряженной обстановке в Европе. Эксперт полагает, что она вызвана «непредсказуемыми действиями России». Складывающаяся в мире ситуация все больше напоминает предвоенную, полагает специалист.

«Кому нужна война? Русским точно нет, Европа — тупая курица, несущая им золотые яйца, а в последнее время — платиновые. Пока ЕС рычит на Россию, будет платить США за "защиту" и покупать СПГ», — заявил комментатор.

«Война? Какая война? Европа заблокирована локдаунами, бустерами и т.п. Кто вообще допустит солдат на свою территорию без предъявления ПЦР-теста, трех обязательных вакцинаций плюс еще нескольких бустеров? Какие противогазы и каски, когда требуют носить маски FFP2 или что понадежнее? Войны точно не будет», — иронично подметил юзер.

Президент США Джо Байден ранее заявил о нежелании российского лидера Владимира Путина вступать в войну. То, что происходит вокруг Украины, является обычной проверкой.