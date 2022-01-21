Депутат Рады Кива предрек бегство Зеленского из Украины при открытом конфликте с Россией

Киев, 21 января. Президент Украины Владимир Зеленский и вся политическая элита Киева сбежит из страны и не станет защищать государство. Такого мнения придерживается депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива.

Таким образом нардеп отреагировал на многочисленные слухи западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Согласно гипотетическому прогнозу политика, украинские власти сбегут, если начнутся боевые действия с соседним государством.

«Знаю точно, что (люди. — Прим. ФАН) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями... А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили?... За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», — высказался Кива в своем Telegram-канале.

Украинская и западная пресса активно муссирует безосновательную информацию о «нападении» России на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что нападки Запада — беспочвенны и являются «неприемлемой истерикой».