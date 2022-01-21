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Бывшая супруга Александра Серова призналась, что «чуть-чуть» жалела о разводе с певцом

Шоу-бизнес
Бывшая супруга Александра Серова призналась, что «чуть-чуть» жалела о разводе с певцом
Пресс-служба ДК Ленсовета

Москва, 21 января. Почти 19 лет народный артист РФ Александр Серов прожил в браке с Еленой Стебеневой. Супруги вырастили дочь Мишель, которая уже подарила им внуков. Однако бывшая жена исполнителя практически не сожалела о разрыве отношений.

Звездная пара прекратила отношения более десяти лет назад. Вначале Елена сильно переживала из-за расставания, но со временем осознала, что в будущем все наладится.

«Жалела сначала чуть-чуть. Пару недель. Все-таки 19 лет прожили. Потом все! Но сложно!» — призналась она в разговоре с фолловерами в соцсетях.

Несмотря на некоторые конфликты, Стебеневой и Серову удалось сохранить дружеские отношения ради наследницы. Елена особенно сильно переживала, когда ее бывший супруг боролся с COVID-19.

Бывшая супруга Александра Серова призналась, что «чуть-чуть» жалела о разводе с певцом
Prt Scr youtube.com / Россия 1

«Все наши мысли и действия сейчас только во здравие Александра. Когда случается беда, то нет место обидам, мы все объединяемся. Мы сейчас все заодно! Саш, тебя очень много людей любит! Ты очень много добра нес в этот мир. Ты нам еще нужен! Живи! Люблю тебя! — откровенничала она.

Сейчас Стебенева находится в браке с бизнесменом и уверена, что встретила достойного спутника жизни. Женщина нигде не работает и старается посвящать все свое свободное время родным и близким.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов осенью находился в больнице в тяжелом состоянии. Он заразился коронавирусом нового типа, после чего у артиста было диагностировано поражение легких 50–75%. Затем ряд СМИ сообщали, что состояние певца ухудшилось из-за дыхательной недостаточности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая супруга Александра Серова призналась, что «чуть-чуть» жалела о разводе с певцом
развод певец супруга александр серов елена стебенева
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