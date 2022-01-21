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США намерены учитывать мнение союзников по антироссийским санкциям

Политика
США намерены учитывать мнение союзников по антироссийским санкциям
pixabay.com

Вашингтон, 21 января. Американская сторона готова считаться с мнением союзников по санкциям против России в случае роста напряженности вокруг Украины, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Соответствующее заявление главы ведомства стало ответом на вопрос о том, расходится ли мнение США относительно жесткой рестрикции с позицией Великобритании и Германии. Йеллен добавила, что Вашингтон стремится к сохранению единства со своими партнерами.

«Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и США. Поэтому мы очень тесно работаем с ними, чтобы понять их озабоченности и удостовериться в том, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа», — отметила Йеллен.

В Госдуме ранее заявили о готовности России к симметричному ответу на возможное введение новых санкций США. По словам депутата Дмитрия Белика, Москва может разорвать дипломатические отношения со странами, которые присоединятся к американским ограничениям.

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