Алексей Пушков раскритиковал карту Украины с территориальными претензиями на Кубань

Москва, 21 января. Карта Украины, которая висит в кабинете главы МИД страны Дмитрия Кулебы, с территориальными претензиями на Кубань может стать причиной международного скандала. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

В «сферу интересов» также попал Крым, Таганрог и часть территорий Польши. Известно, что эта карта висела в кабинете Кулебы во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев. По мнению Алексея Пушкова, такие территориальные претензии могут стать причиной международного скандала.

«Но любопытно, что скажет по этому поводу Варшава. Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту "Фiзичну Мапу Украiни" (физическую карту Украины) в кабинете у Кулебы», — написал Пушков.

Недавно парламентарий написал в своем Telegram-канале, что никто в России не хочет такой жизни как на Украине. Пушков также назвал происходящее в стране бедламом.