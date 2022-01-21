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Soha: у Airbus и Boeing возникнут проблемы из-за новых российских и китайских лайнеров

  /   Обновлено: 21 января 2022 04:25
Армия
Soha: у Airbus и Boeing возникнут проблемы из-за новых российских и китайских лайнеров
aviasalon.com  /  ОАО «Авиасалон»

Ханой, 21 января. Новые российские и китайские пассажирские самолеты доставят много проблем крупным компаниям Airbus и Boeing, производящих авиалайнеры. Такое мнение выразили эксперты вьетнамского издания Soha.

Аналитики в частности выделили российский МС-21 и китайский Comac C919, которые недавно вышли на международный рынок. Эксперты уверены, что эти модели составят жесткую конкуренцию западным гигантам, передает издание «ПолитРоссия»

«МС-21 был окончательно сертифицирован для пассажирских перевозок в декабре 2021 года, и ожидается, что он поступит в эксплуатацию к концу текущего года. Китай планировал передать авиакомпаниям первый C919 примерно в это же время, но был вынужден отложить это из-за ситуации с COVID-19», — пишет Soha.

Похожую точку зрения, но относительно военной авиации, недавно высказали эксперты индийского издания EurAsian Times. Обозреватели считают, что новому самолету-невидимке F-35 следует избегать встречи с российским Су-35, так как это может печально закончится для американской авиации.

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