Soha: у Airbus и Boeing возникнут проблемы из-за новых российских и китайских лайнеров

Ханой, 21 января. Новые российские и китайские пассажирские самолеты доставят много проблем крупным компаниям Airbus и Boeing, производящих авиалайнеры. Такое мнение выразили эксперты вьетнамского издания Soha.

Аналитики в частности выделили российский МС-21 и китайский Comac C919, которые недавно вышли на международный рынок. Эксперты уверены, что эти модели составят жесткую конкуренцию западным гигантам, передает издание «ПолитРоссия»

«МС-21 был окончательно сертифицирован для пассажирских перевозок в декабре 2021 года, и ожидается, что он поступит в эксплуатацию к концу текущего года. Китай планировал передать авиакомпаниям первый C919 примерно в это же время, но был вынужден отложить это из-за ситуации с COVID-19», — пишет Soha.

Похожую точку зрения, но относительно военной авиации, недавно высказали эксперты индийского издания EurAsian Times. Обозреватели считают, что новому самолету-невидимке F-35 следует избегать встречи с российским Су-35, так как это может печально закончится для американской авиации.