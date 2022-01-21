США выразили готовность внести украинский вопрос в СБ ООН в случае эскалации

Вашингтон, 21 января. Соединенные Штаты активно сотрудничают с партнерами ООН по ситуации вокруг Украины, заявила американский постпред Линда Томас-Гринфилд.

В связи с этим, отметила она, Вашингтон готов созвать Совет Безопасности в любой момент. Например, при признаках эскалации напряженности вокруг Украины.

«Мы взаимодействуем с государствами — членами в Совете Безопасности, взаимодействуем на регулярной основе. Когда время придет, мы будем готовы внести этот вопрос в Совет Безопасности», — отметила Томас-Гринфилд.

О «вторжении» России на Украину в последнее время активно пишут западные и украинские СМИ. Москва при этом уже не раз подчеркивала, что не намерена угрожать какому-либо государству. Как отметили в Кремле, подобные обвинения могут использоваться как предлог для размещения войск НАТО у рубежей страны.

Украинская армия тем временем получает поставки вооружения из Великобритании. Российское посольство указало Лондону, что подобные действия могут стать причиной эскалации.