Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 05:44
05:43
Общество
Емелин день: почему 21 января можно не бояться болезней
05:40
Экономика
Немецкий политик Швезиг: Германия срочно нуждается в «Северном потоке — 2»
05:39
Общество
Сотрудник приморского нацпарка встретил детеныша редкого амурского горала
05:31
Происшествия
Пятиклассник ранил сверстника из пневматического пистолета под Новосибирском
05:30
Общество
Продолжительность нового «Бэтмена» с Паттинсоном может достигнуть трех часов
05:24
Наука
Вещества из организма морского окуня могут помочь в борьбе с супербактериями
05:21
Армия
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели над Ледовитым океаном и Белым морем
05:21
Шоу-бизнес
Традиционная баня и толпа папарацци: Волочкова устроила грандиозную вечеринку в честь 46-летия
05:18
Экономика
The Spectator: Германия может встать на сторону России в случае полномасштабного конфликта
05:15
Политика
Посол России в Канаде Степанов усомнился в эффективности санкций Оттавы против Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

США выразили готовность внести украинский вопрос в СБ ООН в случае эскалации

Политика
США выразили готовность внести украинский вопрос в СБ ООН в случае эскалации
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

Вашингтон, 21 января. Соединенные Штаты активно сотрудничают с партнерами ООН по ситуации вокруг Украины, заявила американский постпред Линда Томас-Гринфилд.

В связи с этим, отметила она, Вашингтон готов созвать Совет Безопасности в любой момент. Например, при признаках эскалации напряженности вокруг Украины.

«Мы взаимодействуем с государствами — членами в Совете Безопасности, взаимодействуем на регулярной основе. Когда время придет, мы будем готовы внести этот вопрос в Совет Безопасности», — отметила Томас-Гринфилд.

О «вторжении» России на Украину в последнее время активно пишут западные и украинские СМИ. Москва при этом уже не раз подчеркивала, что не намерена угрожать какому-либо государству. Как отметили в Кремле, подобные обвинения могут использоваться как предлог для размещения войск НАТО у рубежей страны.

Украинская армия тем временем получает поставки вооружения из Великобритании. Российское посольство указало Лондону, что подобные действия могут стать причиной эскалации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / США выразили готовность внести украинский вопрос в СБ ООН в случае эскалации
украина сб оон эскалация
Комментировать