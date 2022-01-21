Канадская полиция нашла четыре замерзших тела на границе с США

Манитоба, 21 января. Обледеневшие тела четырех людей, в том числе одного ребенка, обнаружили правоохранители на границе с Канадой. Об этом сообщила полиция провинции Манитоба.

Трупы были обнаружены примерно в 12 метрах от границы. В среду, 19 января, столбики термометров в Манитобе опускались до 23 градусов ниже нуля, поэтому можно предположить, что все они погибли от переохлаждения.

«Полицейские обнаружили на границе три тела — мужчины, женщины и грудного ребенка. Через некоторое время рядом было обнаружено тело мальчика-подростка», — говорится в заявлении.

Прокуратура судебного округа Миннесота установила, что 47-летний водитель Стив Шенд, управляя большегрузом, пытался перевезти погибших, которые являются выходцами из Индии, через границу. Они были членами одной семьи и отделились от общей группы мигрантов, пытавшихся попасть в США.

Недавно у берегов турецкого Измира затонула лодка с нелегальными эмигрантами на борту. В результате кораблекрушения два человека погибли, 24 удалось спастись.