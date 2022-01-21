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Сенат США может одобрить проект о ленд-лизе для Украины

  /   Обновлено: 21 января 2022 04:14
Политика
Сенат США может одобрить проект о ленд-лизе для Украины
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Вашингтон, 21 января. Парламент Соединенных Штатов может рассмотреть и принять упрощенную программу военной помощи ленд-лиза для Украины. Соответствующий документ разработала сенатор Джин Шахин.

Подобная практика уже применялась во времена Второй мировой войны, когда США снабжали своих союзников, в том числе и СССР, амуницией и припасами. Сенатор Шахин предлагает расширить полномочия президента и на упрощенной основе отправлять на Украину военную помощь.

«Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», — указала Шахин

Парламентарий инициировала законопроект после рабочего визита делегации Соединенных Штатов на Украину. Сенатор уверена, что принятие этого документа обезопасит Киев от «вооруженной агрессии» Москвы.

Ранее в Конгресс США был внесен новый пакет санкций против трубопровода «Северный поток — 2». Автором документа выступил сенатор Тед Круз.

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сша сенат ленд-лиз
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